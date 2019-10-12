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суббота, 12 октября 2019 10:35

Определился победитель Кубка Героев АТО

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В Киеве на стадионе "Динамо" состоялся финал 5-го сезона Кубка Героев АТО. В матче за третье место победу одержала команда "ДонОВК" (Мариуполь), а победителем сезона стали киевляне с "SB Team ЦУ СБУ".

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо"

Сильнейшие определились! В пятницу, 11 октября, традиционно на стадионе "Динамо" им В.В. Лобановского в Киеве состоялись решающие поединки 5-го сезона Кубка Героев АТО.

Финальный квартет составили "ДонОВК" (Мариуполь), ФК "Президентский полк ВСУ" (Киев), ФК "Ягуар НГУ" (Калиновка, Винницкая обл.) И ФК "SB Team ЦУ СБУ" (Киев). Первая пара боролась между собой в поединке за третье место, а вторая пара определяла победителя сезона.

Автор: http://www.fcdynamo.kiev.ua
 

Уже в матче за "бронзу" болельщики увидели характер обеих команд, а также стали свидетелями своеобразной футбольной драмы.

Команде из Мариуполя удалось одержать волевую победу над киевлянами. Уступая по ходу встречи 0: 1, "ДонОВК" сумели забить три мяча, тем самым отправив "Президентский полк" в футбольный нокаут - 3: 1.

В 13:00 прозвучал стартовый свисток финального поединка сезона. Как оказалось, 90 минут для соперников - мало, чтобы определить сильнейшего.

Автор: http://www.fcdynamo.kiev.ua
 

Уже в первом тайме болельщики увидели пять голов! Счет открыли футболисты "Ягуара", но "SB Team" довольно быстро выровняла цифры на табло. Винницкий коллектив был немного острее в первом тайме и до перерыва сумел забить еще дважды.

Один из переломных моментов произошел уже в компенсированное время первого тайма, когда номинальные гости подавали угловой. После навеса слева, со второй попытки, футболист "SB Team" затолкал мяч в ворота, сократив преимущество соперника к минимуму.

Автор: http://www.fcdynamo.kiev.ua
 

В дебюте второй половины встречи киевлянам повезло выровнять цифры на табло. На 49-й минуте голкипер "Ягуара" вынужден был подстраховать своих защитников после позиционной ошибки или не в центре поля. Форвард "SB Team", который фактически выбегал один на один, не стал сближаться с вратарем и решил пробить издали на точность. Удача была на стороне нападающего - мяч вкатился в ворота рядом со штангой.

Автор: http://www.fcdynamo.kiev.ua
 

Несмотря на большое количество игрового времени, голы в этом противостоянии иссякли. Сильнейшего же определяли в серии пенальти, где точнее и более устойчивыми психологически оказались футболисты из столицы - 4: 2.

После окончания поединков состоялась торжественная церемония награждения. Поздравить победителей, призеров и героев нашей страны, а также вручить им медали и Кубок, прибыли Игорь Суркис и Григорий Суркис, а также легенды "Динамо" Владимир Мунтян, Владимир Бессонов, Олег Протасов и многие другие.

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Всеукраинская футбольная Лига участников АТО сезона 2019-го состоит из 88 команд, а это около 3 тыс. Военных, которые соревновались между собой в два круга, весна и осень, в шести дивизионах: "Запад", "Восток", "Север", "Юг", "Центр" и "Киев". Главный трофей сезона - Кубок героев АТО.

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