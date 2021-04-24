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суббота, 24 апреля 2021 09:03

Определился чемпион Украины по хоккею

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Определился чемпион Украины по хоккею
"Донбасс" восьмой раз выиграл УХЛ. Фото: ХК "Донбасс"

Донецкий "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею сезона-2020/21.

В финальной серии дончане разгромили киевским "Сокол" - 4:0.

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В последней игре в Киеве хозяева постоянно вели в счете, но "Донбасс" смог проявить характер и перевести игру в овертайм, где забросил победную шайбу.

"Сокол" выиграл "серебро" Украинский хоккейной лиги в первом сезоне после возвращения в элиту национального хоккея, где киевский клуб не играл с 2014 года.

Для "Донбасса" победа в национальном чемпионате стала восьмой в истории. В прошлом сезоне чемпионом страны был "Кременчуг".

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