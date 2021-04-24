Определился чемпион Украины по хоккею

Донецкий "Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею сезона-2020/21.
В финальной серии дончане разгромили киевским "Сокол" - 4:0.
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В последней игре в Киеве хозяева постоянно вели в счете, но "Донбасс" смог проявить характер и перевести игру в овертайм, где забросил победную шайбу.
"Сокол" выиграл "серебро" Украинский хоккейной лиги в первом сезоне после возвращения в элиту национального хоккея, где киевский клуб не играл с 2014 года.
Для "Донбасса" победа в национальном чемпионате стала восьмой в истории. В прошлом сезоне чемпионом страны был "Кременчуг".
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