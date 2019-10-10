Определились финалисты Кубка АТО

Фінал Куба Героїв АТО буде розіграно на стадіоні "Динамо". Фото: з відкритих джерел

9 октября на учебно-тренировочной базе ФК "Динамо" состоялись полуфинальные матчи 5-го сезона Кубка Героев АТО, об этом сообщает официальный сайт киевлян

В первом полуфинале "Полк Президента ВСУ" (Киев) проиграл со счетом 0: 1 "Полка Ягуар НГУ" "(Калиновка). А во второй грей" ДонОВК ВСУ "(Мариуполь) проиграл 1: 2" SB Team ЦУ СБУ "(Киев ). в финале сыграют команды из Киева и Калиновки. Азовцы и "Полк Президента ВСУ" встретятся в матче за 3 место.

Традиционно матч за 3-е место и финал Кубка Героев АТО состоятся на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского 11 октября накануне Дня Защитника Украины. Начало первой игры - в 12.00, а финал состоится в 14. Закрытие турнира начнется в 16 часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина не смогла пройти в полуфинал Кубка мира по мини-футболу

Всеукраинская футбольная Лига участников АТО сезона 2019 состоит из 88 команд, а это около 3000 военных, которые соревновались между собой в два круга, весна и осень, в шести дивизионах: "Запад", "Восток", "Север", "Юг" , "Центр" и "Киев". Главный трофей сезона - Кубок героев АТО.