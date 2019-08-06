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вторник, 06 августа 2019 15:00

Определились дата и место первого боя Усика в супертяжелом весе

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Определились дата и место первого боя Усика в супертяжелом весе
Усик вернется в ринг 12 октября в Чикаго

Определилась точная дата и место возвращения Александра Усика в ринг.

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик определился с датой своего возвращения в ринг. Украинец проведет следующий бой 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго.

О точной дате и месте проведения боя сообщает авторитетное издание ESPN. Соперником Усика будет камерунец Карлос Такам, бой с которым должен был состояться еще 25 мая, однако сорвался из-за травмы бицепса у Александра.

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В случае победы Усик защитит звание обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO. Ожидается, что украинец станет следующим оппонентом для победителя боя-реванша между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

https://www.obozrevatel.com
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Дата
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