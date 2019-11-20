Определились 20 участников финальной части чемпионата Европы-2020

Завершился отборочный турнир за право участвовать в чемпионате Европы 2020 года.
По итогам квалификации определились 20 участников финальной части, еще четыре счастливчика станут известны после мини-турнира среди команд, завоевавших право на стыковые матчи своим участием в Лиге наций.
Команды, пробившиеся напрямую на Евро-2020:
Бельгия
Италия
Англия
Испания
Германия
Украина
Франция
Швейцария
Хорватия
Польша
Голландия
Россия
Португалия
Турция
Дания
Австрия
Швеция
Чехия
Финляндия
Уэльс
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В стыковых матчах примут участие следующие команды (сборные, обозначенные * могут изменить дивизион после жеребьевки):
Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*
Путь B: Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*
Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния*
Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь
Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 пройдет 31 ноября. Стыковые матчи состоятся в марте 2020 года.
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