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среда, 20 ноября 2019 04:13

Определились 20 участников финальной части чемпионата Европы-2020

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Определились 20 участников финальной части чемпионата Европы-2020
Стали известны участники Евро-2020. Фото: Футбол

Завершился отборочный турнир за право участвовать в чемпионате Европы 2020 года.

По итогам квалификации определились 20 участников финальной части, еще четыре счастливчика станут известны после мини-турнира среди команд, завоевавших право на стыковые матчи своим участием в Лиге наций.

Команды, пробившиеся напрямую на Евро-2020:

Бельгия

Италия

Англия

Испания

Германия

Украина

Франция

Швейцария

Хорватия

Польша

Голландия

Россия

Португалия

Турция

Дания

Австрия

Швеция

Чехия

Финляндия

Уэльс

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В стыковых матчах примут участие следующие команды (сборные, обозначенные * могут изменить дивизион после жеребьевки):

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*

Путь B: Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния*

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

Жеребьевка финальной стадии Евро-2020 пройдет 31 ноября. Стыковые матчи состоятся в марте 2020 года.

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