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суббота, 10 июля 2021 14:20

Определили самых ненавистных спортсменов мира - рейтинг
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  Леброн Джеймс стал самым ненавистным спортсменом мира. Фото: obozrevatel.com
Леброн Джеймс стал самым ненавистным спортсменом мира. Фото: obozrevatel.com

Форварда баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса назвали самым ненавистным спортсменом мира.

Про трехкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации с начала 2021-го грубо отзывались в соцсетях более 122 тысяч раз. Об этом свидетельствуют данные PickWise.

Второе место занял футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рашфорд. О нападающем с ненавистью отзывались более 33 тысяч раз.

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  Футболист Маркус Рашфорд. Фото: Reuters
Футболист Маркус Рашфорд. Фото: Reuters

На третьем месте антирейтинга расположился игрок в американский футбол из команды "Тампа-Бэй Баккэнирс" Том Брэди. На его счету 28 тысяч оскорбительных комментариев.

  Том Брэди. Фото: eurosport
Том Брэди. Фото: eurosport

  Список самых ненавистных спортсменов мира. Фото: pickswise.com
Список самых ненавистных спортсменов мира. Фото: pickswise.com

На четвертой и пятой строчке оказался игрок НБА Кевин Дюрант (24 тыс.) и автогонщик Бубба Уоллес (21 тыс.).

  Американский баскетболист Кевин Дюрант. Фото: Reuters
Американский баскетболист Кевин Дюрант. Фото: Reuters

  Гонщик NASCAR Бубба Уоллес. Фото: cybersport.ws
Гонщик NASCAR Бубба Уоллес. Фото: cybersport.ws

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на восьмой позиции. Ему написали 11 тысяч оскорбительных комментариев.

  Криштиану Роналду. Фото: championat.com
Криштиану Роналду. Фото: championat.com

Боец смешанных единоборств 32-летний Конор Макгрегор устроил скандал перед поединком против своего сверстника Дасин Порье. Ирландец многократно оскорблял Порье, а во время дуэли взглядов ирландец стал в стойку и попытался ударить соперника ногой.

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10
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