Определили победителя Итогового турнира

Немецкий теннисист 24-летний Александр Зверев стал победителем Итогового турнира-2021.

В финальном поединке немец одолел россиянина Даниила Медведева -6:4, 6:4.

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Обе партии прошли в напряженной борьбе. На старте первого сета Зверев оформил брейк, позволивший ему выиграть первый сет.

Вторую партию третий номер мирового рейтинга тоже начал с брейка. За целый сет немец не позволил Медведеву добраться хотя бы до одного брейка.

Зверев во второй раз победил на Итоговом турнире. Впервые немец выиграл турнир в 2018 году. Предыдущим чемпионом был именно Даниил Медведев.

В этом сезоне Зверев выиграл шесть титулов, золотую медаль Олимпийских игр в Токио, а также стал лидером сезона по количеству побед - 59. Также Александр стал вторым теннисистом после Энди Маррея, которому удалось выиграть Итоговый турнир и "золото" Олимпиаду за один сезон.