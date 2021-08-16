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понедельник, 16 августа 2021 08:36

Операция на колене - 40-летний Федерер заявил о завершении сезона

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Операция на колене - 40-летний Федерер заявил о завершении сезона
Роджер Федерер не играл в прошлом сезоне из-за травмы. Фото: Reuters

Легендарный швейцарский теннисист 40-летний Роджер Федерер сообщил о завершении сезона.

Федерер проведет операцию на колене и планирует вернуться в следующем сезоне.

"После Уимблдона я много общался с врачами, чтобы узнать, не усилил или ситуацию. К сожалению, мне сказали, что для здоровья в среднесрочной и долгосрочной перспективе мне предстоит операция. Я решил ее сделать.

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Теперь я много недель проведу на костылях и на многие месяцы выпада из игры. Конечно, будет сложно, но я знаю, что это правильный шаг. Я хочу быть здоровым, хочу, чтобы потом у меня была возможность бегать. И хочу создать себе хотя бы небольшую надежду на возвращение в тур.

Я реалистичный и понимаю, насколько трудно в моем возрасте будет вернуться после еще одной операции. Но я хочу быть здоровым", - рассказал Федерер в своем Instagram.

Экс-первая ракетка мира перенес две операции на правом колене в 2020 году.

Из-а травмы колена швейцарец пропустил Олимпиаду в Токио, а также снялся с турниров в Торонто и Цинциннати.

В последний раз Федерер выходил на корт на Уимблдоне, где проиграл поляку Хуберт Гуркачу в 1/4 финала.

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Дата
16
августа

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