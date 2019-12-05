"Он - зверь, президент": Зидан определился с приоритетным трансфером "Реала"

Зинедин Зидан настаивает на подписании Поля Погба. Фото: рейтер

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан настаивает на подписании звездного хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Наставник "бланкос" провел очередную встречу с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, уговаривая его подписать 26-летнего полузащитника Погба.

"Он - зверь, президент", - дословно передает слова тренера Кристина Кубер с "Mundo Deportivo", ссылаясь на уважительное источник в лагере "Реала", пишет "Футбол 24"

Зидан аргументировал важность трансфера Погба лидерскими качествами своего соотечественника, которые помогли Франции выиграть Кубок мира-2018, а также возможностью снять груз ответственности с плеч молодых футболистов

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Погба перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" летом 2017 года. Его контракт с "манкунианцев" действительный еще полтора года.