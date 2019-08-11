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воскресенье, 11 августа 2019 10:09

Олимпийского чемпиона дисквалифицировали за сексуальные домогательства к товарищу по команде

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Автор: Социальные сети
  Часть крыши центральной трибуны обвалилась
Часть крыши центральной трибуны обвалилась

Чемпион Олимпийских игр 2018 года южнокорейский конькобежец Лим Хе Джун получил годовалую дисквалификацию от ассоциации спорта родной страны.

Причиной дисквалификации стали сексуальные домогательства к своему партнеру по команде мужского пола, сообщает агентство "Yonhap".

Инцидент, вероятно, произошел 17 июня. Лим Хе Джун в присутствии девушек шорт-трекисток снял штаны со своего партнера по команде младшего возраста.

К слову, 23-летний спортсмен сможет снова выступать на соревнованиях с 7 августа 2020 года.

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Лим Хе Джун получил олимпийское золото Пхенчхана-2018 на дистанции 1500 метров с установленным новым олимпийским рекордом, а также бронза на 500-метровке. В нынешнем году в активе конькобежца три награды высшей пробы на чемпионате мира, проходившем в Софии (Болгария), на дистанциях 1500 м, 1000 м и в многоборье.

https://24tv.ua
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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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