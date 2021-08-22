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Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются

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Олимпийская чемпионка отреклась гражданства Украины. В сети не сдерживаются
Большинство пользователей преимущественно негативно отреагировали на решение Оксаны Баюл. Фото: instagram.com/oksanabaiul

Пользователи соцсети отреагировали на заявление первой олимпийской чемпионки независимой Украины Оксаны Баюл об отказе от украинского гражданства.

Реакцию на заявление оставляли в комментариях под постом в Instagram спортсменки.

Большинство комментаторов раскритиковали фигуристку.

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Писали следующее:

"Баба с воза";
"Скатертью дорога";
"Какая печальная новость. Ну, вы поняли";
"Головой в бортик вы давно, судя по всему, треснулись";
"Жаль, что так. Отсутствие приглашения кажется странным предлогом";
"А вы собственно кто? Миротворцем на костях сделалась и смайлы рисует. Удачи, мадам";
"Это абсолютно нормально - вы даже не говорите на языке страны, от которой отказываетесь. До свидания";
"И это все потому, что Зеленский вас не пригласил на празднование 30-летия независимости Украины? Если да, то вы с ума сошли";
"Любите Украину в себе, а не себя в Украине. Если для Вас Украина - это всего лишь власть, закон и гражданство, то мне очень жаль, что вы этого не сделали раньше";
"Детские обиды какие-то. Высокомерие у вас конечно. От скромности не умрете. Вы выиграли золото и поехали в США. Украина вас обязана уважать за пьяные выходки в гостиницах и нетрезвые заявления типа: "Все российские любят быструю езду?" А вы высказывались относительно агрессии РФ против Украины? Ну, так какая вы украинка?".

В 1993 году Оксана Баюл стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Через год 16-летняя спортсменка завоевала "золото" на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.

Несколько дней назад спортсменка жаловалась, что президент Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости Украины. Вероятно, именно это стало причиной ее отказа от гражданства.

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