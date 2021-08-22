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воскресенье, 22 августа 2021 11:37

Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

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Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Фигуристка Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины Фото: скриншот с видео ТСН

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства.

Об этом заявила в Instagram.

"Конституция Украины предусматривает, что в Украине разрешено только единоличное гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", - написала Баюл.

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Она добавила, что больше ничего никому не доказывает.

"Нет так нет, головой в бортик без меня", - отметила Баюл.

Несколько дней назад спортсменка жаловалась, что президент Украины Владимир Зеленский не пригласил ее на празднование Дня Независимости Украины.

"Зеленский меня не пригласил на празднование 30 лет Независимости, так я уже давно не летаю в облаках и все равно спасибо".

В 1993 году Оксана Баюл стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Через год 16-летняя спортсменка завоевала "золото" на Олимпиаде в норвежском Лиллехаммере. После окончания спортивной карьеры фигуристка переехала жить в США, но сохранила украинское гражданство.

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