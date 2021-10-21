Олимпиада-2022 в Пекине - мероприятие, где каждый участник почувствует себя под защитой КНР - чемпион мира Олег Жох

Пекин - первый в истории город, который принял пламя как летних, так и зимних Олимпийских игр. Фото: XSport

Украине нужно активно перенимать уникальный опыт Китая, полученный во время организации и проведения летних и зимних Олимпийских игр 2008 года, а также будущих Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2022 года.

Такое мнение выразил Олег Жох, украинский армрестлер и действующий чемпион мира по армспорту на своей странице в Фейсбук.

"Пекин - первый в истории город, который принял пламя как летних, так и зимних Олимпийских игр. Скоро каждый житель Земли сможет почувствовать уникальный спортивный дух Китая. Оценить усилия, которые приложила китайская сторона, чтобы все участники мероприятия - и олимпийцы, и паралимпийцы, гости, местные жители - чувствовали себя под защитой КНР, со всем возможным комфортом", - написал Жох.

По словам спортсмена, Китайская Народная Республика отстроила к будущей Олимпиаде ряд новых спортивных объектов, а также модернизировала стадионы, возведенные к Олимпиаде-2008.

"Еще с 2008 года всем запомнился Национальный крытый стадион, знаменитое стальное "Птичье гнездо". Национальный водный центр - в 2008 году здесь проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду. Из-за этого здание прозвали "Водный куб". Теперь это "Ледяной куб", приспособленный под зимние виды спорта. После Олимпиады стадион будут постоянно перепрофилировать, чтобы у людей было место для занятий спортом в соответствии с сезоном", - рассказал Жох.

Армрестлер подчеркнул, что две пекинские Олимпиады - это события, организация и проведение которых станут образцом для подражания как для нашей страны, так и для всего мира.

"Нам всем необходимо учиться у наших китайских друзей умению разрабатывать стратегии развития спорта на десятилетия. Я уже не говорю обо всех инфраструктурных "зеленых" инновациях Олимпиады в Пекине, которые также было бы неплохо как можно шире внедрять на украинских стадионах, а также в транспорте, обычной жизни людей", - заявил Жох.