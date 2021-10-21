Олимпиада-2022 в Пекине - мероприятие, где каждый участник почувствует себя под защитой КНР - чемпион мира Олег Жох

 
Ексклюзивы
1/5
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 459
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве впервые проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 2611
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 495
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 414
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3447
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 855
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1170
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17974
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
"Бавария" разгромила "Бенфику"
"Бавария" разгромила "Бенфику"
Сын легендарного футболиста забил чудо-гол из середины поля
Сын легендарного футболиста забил чудо-гол из середины поля
Почему "Барселона" победила "Динамо"
Почему "Барселона" победила "Динамо"
"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку
"Динамо" чуть не наказало "Барселону" за недооценку
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 954
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 765
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5211
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1161
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 15:24

Олимпиада-2022 в Пекине - мероприятие, где каждый участник почувствует себя под защитой КНР - чемпион мира Олег Жох

  Комментировать
Олимпиада-2022 в Пекине - мероприятие, где каждый участник почувствует себя под защитой КНР - чемпион мира Олег Жох
Пекин - первый в истории город, который принял пламя как летних, так и зимних Олимпийских игр. Фото: XSport

Украине нужно активно перенимать уникальный опыт Китая, полученный во время организации и проведения летних и зимних Олимпийских игр 2008 года, а также будущих Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2022 года.

Такое мнение выразил Олег Жох, украинский армрестлер и действующий чемпион мира по армспорту на своей странице в Фейсбук.

"Пекин - первый в истории город, который принял пламя как летних, так и зимних Олимпийских игр. Скоро каждый житель Земли сможет почувствовать уникальный спортивный дух Китая. Оценить усилия, которые приложила китайская сторона, чтобы все участники мероприятия - и олимпийцы, и паралимпийцы, гости, местные жители - чувствовали себя под защитой КНР, со всем возможным комфортом", - написал Жох.

По словам спортсмена, Китайская Народная Республика отстроила к будущей Олимпиаде ряд новых спортивных объектов, а также модернизировала стадионы, возведенные к Олимпиаде-2008.

"Еще с 2008 года всем запомнился Национальный крытый стадион, знаменитое стальное "Птичье гнездо". Национальный водный центр - в 2008 году здесь проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду. Из-за этого здание прозвали "Водный куб". Теперь это "Ледяной куб", приспособленный под зимние виды спорта. После Олимпиады стадион будут постоянно перепрофилировать, чтобы у людей было место для занятий спортом в соответствии с сезоном", - рассказал Жох.

Армрестлер подчеркнул, что две пекинские Олимпиады - это события, организация и проведение которых станут образцом для подражания как для нашей страны, так и для всего мира.

"Нам всем необходимо учиться у наших китайских друзей умению разрабатывать стратегии развития спорта на десятилетия. Я уже не говорю обо всех инфраструктурных "зеленых" инновациях Олимпиады в Пекине, которые также было бы неплохо как можно шире внедрять на украинских стадионах, а также в транспорте, обычной жизни людей", - заявил Жох.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олимпиада-2022 в Пекине - мероприятие, где каждый участник почувствует себя под защитой КНР - чемпион мира Олег Жох». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Нашли останки человека, который жил более 600 тыс. лет назад

Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 9351
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6021
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 3 Просмотров: 4482
&quot;Пацаны, ну что вы там? Погнали!&quot; - как сетями &quot;таскают&quot; судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
34
 Просмотров: 3447
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3240
Спорт
"Искренне желаю поражения "Спартаку" - комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом
"Искренне желаю поражения "Спартаку" - комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом Просмотров: 387
Джошуа ищет нового тренера
Джошуа ищет нового тренера Просмотров: 72
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА Просмотров: 189
Маркевичу выдвинули ультиматум
Маркевичу выдвинули ультиматум Просмотров: 864
Свитолина вылетела с турнира в Тенерифе
Свитолина вылетела с турнира в Тенерифе Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
3
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
Зеленский встретился с министром обороны США: о чем говорили
1
Рейтинг Зеленского за месяц скатился вниз
Голосов: 263
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть