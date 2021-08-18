Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу

Александр Петраков еще не работал с национальной сборной. Фото: Игорь Бурбас

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность и. о. главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас.

"До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов. Дождались. И только после этого решением Исполкома назначили Петракова и. о. главного тренера сборной", – написал Бурбас.

Также новость о назначении Петракова подтвердил вице-президент УАФ Василий Орлецкий.

"Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины.

Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит отношения с нынешним клубом" – написал Орлецкий.

В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Ранее сообщали, что Петраков готов работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не уйдёт из "Аль-Айна".

Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УАФ объявила состав сборной на матчи против Казахстана и Франции

Петраков возглавлял молодежную сборную Украины до 20 лет, которая выиграла Кубок мира в Польше в 2019 году. С клубами Александр Петраков не работал. Это первая его работа с национальной сборной.