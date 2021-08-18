Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу

 
Ексклюзивы
1/5
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1890
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовал. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 3186
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 549
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1683
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1881
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 927
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 846
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
21 Просмотров: 2403
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
Фото
Все фото
5
4
5
8
6
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Беленюку присвоили старшего лейтенанта и наградили оружием
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Видео
Все видео
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч
"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
Зинченко не помог - "Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму"
"Барселона" без Месси начала сезон с победы
"Барселона" без Месси начала сезон с победы
Как бывший вратарь "Легии" опозорился в первой лиге Украины
Как бывший вратарь "Легии" опозорился в первой лиге Украины
Интервью
1/5
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 945
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 558
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 297
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 594
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
среда, 18 августа 2021 07:29

Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу

  Комментировать
Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу
Александр Петраков еще не работал с национальной сборной. Фото: Игорь Бурбас

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола назначил Александра Петракова на должность и. о. главного тренера сборной Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас.

"До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов. Дождались. И только после этого решением Исполкома назначили Петракова и. о. главного тренера сборной", – написал Бурбас.

Также новость о назначении Петракова подтвердил вице-президент УАФ Василий Орлецкий.

"Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины.

Ребров поддержал такое решение. Ждем, когда он уладит отношения с нынешним клубом" – написал Орлецкий.

В сентябре сборная Украины проведёт два матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Команда сыграет с Казахстаном и Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

Ранее сообщали, что Петраков готов работать со сборной до тех пор, пока Сергей Ребров не уйдёт из "Аль-Айна".

Предыдущим главным тренером сборной был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: УАФ объявила состав сборной на матчи против Казахстана и Франции

Петраков возглавлял молодежную сборную Украины до 20 лет, которая выиграла Кубок мира в Польше в 2019 году. С клубами Александр Петраков не работал. Это первая его работа с национальной сборной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Официально назначили нового главного тренера сборной Украины по футболу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Самое страшное природное бедствия ХХ в. унесло 3,7 млн жизней

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 9333
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 7128
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 4761
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 3735
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото
В доме погибшего мэра Кривого Рога нашли две записки - фото Просмотров: 3393
Спорт
Преемник Шевченко плохо спит
Преемник Шевченко плохо спит Просмотров: 153
Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако"
Де Дзерби прокомментировал победу над "Монако" Просмотров: 432
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
Василий Кравец два дня не мыл рук после того, когда поздоровался с Месси
 Просмотров: 351
"Шахтер" на выезде обыграл "Монако"
"Шахтер" на выезде обыграл "Монако"
 Просмотров: 324
Рой Кин сделал выбор между Месси и Роналду
Рой Кин сделал выбор между Месси и Роналду Просмотров: 297
Больше всего комментируют
21
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
5
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
4
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
Голосов: 32
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть