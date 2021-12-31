Одноклубника Зинченко ограбили и избили( фото)

Защитника сборной Португалии и "Ман Сити" 27-летнего Жоао Канселу ограбили.

Канселу в Instagram написал о нападении на свою семью.

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"К сожалению, сегодня на меня напали четверо трусов, которые ранили меня и пытались ранить мою семью. Вот что происходит, когда сопротивляешься. Они унесли все мои украшения и оставили мое лицо в таком состоянии.

Я не знаю, как можно быть такими подлыми. Самое важное для меня – это моя семья. К счастью, с ней все хорошо. После стольких препятствий в моей жизни это еще одно, которое я преодолею. Прочный и сильный, как обычно", – написал Канселу.

Автор: Instagram.com/jpcancelo

Жоау Канселу известен своими выступлениями за "Бенфику", "Валенсию", "Ювентус". С 2020 года играет за "МС". Родная позиция Карселу – правый защитник, но также играет на противоположном фланге обороны, где является конкурентом украинца Александра Зинченко.