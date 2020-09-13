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понедельник, 14 сентября 2020 06:11

Одноклубник Шведа не смог забить в пустые ворота

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Одноклубник Шведа не смог забить в пустые ворота
Марьян Швед известный своими выступлениями за "Карпаты". Фото: УАФ

Матч 5 тура Лиги Жупиле между "Мехеленом" и "Остенде" подарил один из самых курьезных моментов года.

Хавбек хозяев Астер Вранкс умудрился не попасть в пустые ворота с метра, после чего стал героем соцсетей и популярных спортивных изданий, пишет "Футбол 24".

Эпизод случился на 68 минуте при счете 0:0. После ряда ошибок и попадание в перекладину мяч прилетел в Вранкса, который караулил перед воротами. Вместо легкого удара в створ, игрок "Мехелена" неуклюже наступил на мяч и отпустил его куда-то в сторону.

Расплата за расточительность пришла в компенсированное время - "Остенде" забил единственный гол, победив на выезде.

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За "Мехелен на правах аренды с" Селтика "выступает украинец Марьян Швед. Бывший игрок" Карпат "наблюдал за матчи с трибун не попав в заявку своей команды.

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