Одним из тренеров Свитолиной стал бывший известный теннисист

Украинская теннисистка Элина Свитолина пополнила свою команду бывший известным теннисистом.

Первая ракетка Украины показала в соцсетях фото со своего тренировки. Кроме ее тренера Эндрю Беттлс, в кадре присутствует известный бывший кипрский теннисист Маркос Багдатис. Сам спортсмен написал, что рад тренировать такую ​​замечательную спортсменку, сообщает "24 канал"

"Я рад объявить о новой главе в моей жизни. Хочу поблагодарить Элину за то, что доверилась мне", - написал кипрский теннисист.

Автор: instagram. Маркос Багдатис (слева)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина со своим парнем побывала на Формуле-1

Маркос Багдатис - бывший кипрский теннисист, когда восьмая ракетка мира. Финалист Australian Open 2006 года и полуфиналист Уимблдонского турнира 2006 года. Победитель 5 турниров ATP, из них 4 - в одиночном разряде.