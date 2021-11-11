Одни итальянцы – Шевченко назвал свой тренерский штаб в "Дженоа"

Наставник "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко определился со своим тренерским штабом.

Вторым тренером будет Мауро Тассотти. Ассистентами главного тренера станут Андреа Адзалин, Симоне Бономи, Валерио Фиори и Луиджи Ночентини, сообщает сайт команды из Генуи.

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Бономи и Ночентини – это аналитики, Фиори – тренер вратарей, Аззалин – тренер по физподготовке.

Отметим, что Мауро Тассотти, Луиджи Ночентини и Андреа Аззалин работали вместе с Шевченко в сборной Украины.

Андреа Мальдера, которого также сватали в Дженоа, в тренерский штаб украинского специалиста не вошел.

Андрей Шевченко подписал контракт с "Дженоа" до лета 2024 года. Сейчас команда находится на 17 месте в турнирной таблице. В следующем матче "Дженоа" сыграет против "Ромы". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

Предыдущим местом работы Шевченко была сборная Украины. Наставник работал пять лет и смог вывести национальную команду на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.