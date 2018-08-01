Одна из лучших теннисисток современности потерпела самое крупное поражение в карьере

Серена Уильямс потерпела самое крупное поражение в карьере. Фото: РБК

Одна из величайших теннисисток современности американка Серена Уильямс потерпела разгромное поражение.

"Уильямс уступила британке Йоханне Конте в первом круге турнира - 6: 0, 6: 1. Впервые в своей карьере американка взяла всего один гейм за матч. Матч продлился 53 мин.

К матчу с Конте худшим выступлением для американки стал матч с румынкой Симоной Халеп на итоговом турнире WTA в Сингапуре. Тогда американская теннисистка также уступила в обоих сетах со счетом 0:6, 2:6 ", - сообщает 24tv.ua.

"На корте я боролась до последнего, и это главное. Я ничего не отдавала просто так и по ходу матча стала двигаться лучше. Я буду концентрироваться на позитиве", - цитирует Серену Уильямс официальный сайт WTA.

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В новом рейтинге WTA Серена сделала фантастический прыжок. Американка поднялась на 130 позиций.