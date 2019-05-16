Один из лидеров сборной Украины пропустит юношеский Кубок мира

Виталий Миколенко.Фото: официальный сайт "Динамо"

Защитник "Динамо" и сборной Украины U-20 Виталий Миколенко травмировался и не поможет нашей команде на молодежном чемпионате мира.

19-летний Миколенко готовился к поездке на Мундиаль в лагере молодежной сборной, где и получил травму задней поверхности бедра, передает "UA: Спорт".

Вместо Миколенко главный тренер Александр Петраков дозаявив 20-летнего защитника "Карпат" Олега Веремеенко, выступающий на правах аренды за второлиговый "Калуш".

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Напомним, на счету Виталия Миколенко уже есть 3 матча за национальную сборную Украины. Два из них - против Португалии и Люксембурга в отбор