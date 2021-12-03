Очередной скандал. Селезнев в грубой форме обещал избить одноклубника

Евгений Селезнев выступает за "Минай" с 2021 года. Фото: Instagram/e_seleznev

Бывший форвард сборной Украины и "Миная" 36-летний Евгений Селезнев попал в очередной скандал.

После проигранного матча против "Динамо" Селезнев хотел избить одноклубника, сообщает "Футбол 24".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слушай, закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев" - Селезнев о конфликте с защитником "Динамо"

"Кто этого уйо*ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? На*уя вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас дам п**ды в раздевалке", - выкрикивал заведенный Селезнев.

Точно неизвестно, чья игра вызвала такую ​​реакцию у Селезнева. Однако среди вышедших на замену в "Минае" были: Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.

"Динамо" победило в Ужгороде - 2:0. После 16 туров закарпатцы в турнирной таблице УПЛ предпоследние, имея в своем активе 10 очков. Евгений Селезнев известен своим скандальным поведением. Его выгнали из предыдущего клуба "Колос" из-за подозрения в нарушении спортивного режима. В "Минае" нападающий тоже не только сконцентрирован на футболе.