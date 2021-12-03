Очередной скандал. Селезнев в грубой форме обещал избить одноклубника

Бывший форвард сборной Украины и "Миная" 36-летний Евгений Селезнев попал в очередной скандал.
После проигранного матча против "Динамо" Селезнев хотел избить одноклубника, сообщает "Футбол 24".
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"Кто этого уйо*ка выпустил? Кто его на*уй выпустил? На*уя вы его выпускаете? На*уй он мне нужен здесь? Чтобы он вышел падать? Сука, я ему сейчас дам п**ды в раздевалке", - выкрикивал заведенный Селезнев.
Точно неизвестно, чья игра вызвала такую реакцию у Селезнева. Однако среди вышедших на замену в "Минае" были: Мислав Матич, Михаил Месхи, Богдан Коваленко и Эдвард Кобак.
"Динамо" победило в Ужгороде - 2:0.
После 16 туров закарпатцы в турнирной таблице УПЛ предпоследние, имея в своем активе 10 очков.
Евгений Селезнев известен своим скандальным поведением. Его выгнали из предыдущего клуба "Колос" из-за подозрения в нарушении спортивного режима. В "Минае" нападающий тоже не только сконцентрирован на футболе.
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