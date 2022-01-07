Обвиняют в семи изнасилованиях. Конкурента Зинченко выпустили под залог

Бенжамин Менди играет за "Ман Сити" с 2017 года. Фото: ФК Reuters

Защитника "Ман Сити" 27-летнего Бенжамина Мэнди выпустили на свободу.

Бывший игрок сборной Франции вышел под залог, сообщает RMC Sport.

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Защитника "Манчестер Сити" обвиняют в семи случаях изнасилования,

Игрок находился под стражей с августа прошлого года. Судебное разбирательство, назначенное на январь 2022 года, но перенесено на более поздний срок.

Ранее суд трижды отказал Менди в освобождении под залог.

Менди выступает на позиции левого защитника и является прямым конкурентом игрока сборной Украины Александра Зинченко.

В текущем сезоне "горожане" лидируют в АПЛ. "Сити" опережает "Челси" на десять очков.