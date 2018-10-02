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суббота, 06 октября 2018 20:11

"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
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Телеведущая, блогер и фотомодель Тамара Горро
Фото: instagram.com
Телеведущая, блогер и фотомодель Тамара Горро
Телеведущая, блогер и фотомодель Тамара Горро
Телеведущая, блогер и фотомодель Тамара Горро
Телеведущая, блогер и фотомодель Тамара Горро

Игровая карьера 31-летнего аргентинского защитника "Валенсии" Эсекиэля Гарая, возможно, сложилась немного не так, как он мечтал. Подписав в 22 года контракт с "Реалом", он так и смог стать в Мадриде своим. Потом выступал еще в нескольких клубах, но вернулся в Примеру.

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Свою главную победу игрок одержал не на поле, а в личной жизни. Его жена – горячая телеведущая, блогер и фотомодель Тамара Горро. Девушка недавно взорвала интернет обнаженным фото на горе.

"Женщина свободна. Я обнажена, потому что хочу. Я раздеваюсь, потому что никому не делаю вреда. Я обнажена, так как не отличаюсь от других. Я обнажена, потому что я свободна", - так она объяснила свой поступок.

"Я и не знал, что живу в одном доме с таким сокровищем", – написал Гарай в комментарии под ее фотографией.

Недавно подруга Криштиану Роналду отметилась откровенными фото на яхте.

Gazeta.ua
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06
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