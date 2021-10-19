Обладатель "Золотого мяча" похвалил Лунина

Лунин готов сменить клуб. Фото: Reuters

Полузащитник "Реала" обладатель "Зотого мяча-2018" хорват Лука Модрич поделился мнением о вратаре Андрее Лунине.

"Лунин – отличный парень. Очень трудолюбивый. Он очень много работает на тренировках. Знаю только несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой. Понимаю, насколько ему сложно. У него нет игровой практики, не чувствует ритм игры.

Глядя на работу, которую он проводит, надеюсь, у него будет шанс, и он его использует", – сказал Модрич.

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Украинец Андрей Лунин не сыграл в этом году ни одного матча за "Реал". Им интересуется "Боруссия" из Дортмунда.