Обладатель Кубка мира помог "Шахтеру" победить "Ворсклу"

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
5 Просмотров: 2529
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2169
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 774
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 6561
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9378
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2385
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 540
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3249
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3654
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1539
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
"Тараканы в голове" - отец Ястремской мотивирует теннисистку на игру
"Тараканы в голове" - отец Ястремской мотивирует теннисистку на игру
В Нидерландах арбитр сломал ногу, но завершил матч
В Нидерландах арбитр сломал ногу, но завершил матч
Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии
Пьяный судья не удержался на ногах во время футбольного матча в Чехии
Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах
Показали, как тренируется Усик перед дебютом в супертяжах
Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае
Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 297
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 531
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 297
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5913
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 сентября 2019
Просмотров: 450
Нічний рейд
Недавно стояли гарні місячні ночі — безмовні, ясні й холодні. Й мені не раз згадувалася одна давня героїчна авантюра, яка, з огляду на свою ...
пятница, 27 сентября 2019 20:52

Обладатель Кубка мира помог "Шахтеру" победить "Ворсклу"

  Комментировать
Обладатель Кубка мира помог &quot;Шахтеру&quot; победить &quot;Ворсклу&quot;
Валерий Бондарь забил в своем первом матче за "Шахтер".

В рамках 9 тура чемпионата Украины "Шахтер" без проблем победил "Ворсклу" со счетом 3: 0.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Харькове.

Каштру приберег ряд футболистов перед Лигий чемпионов. "Шахтер" дал возможность ряда игроков отдохнуть перед игрой во вторник против "Аталанты". На скамейке запасных оказались: Кривцов, Марлос, Жуниор Мораес. Основной правый защитник Болбат вообще был вне заявки команды.

"Шахтер" доминировал на протяжении всего матча. "Горняки" владели территориальным и игровым преимуществом. Создавали моменты у ворот Ткаченко. Гости только отбивались от атак соперника, будучи довольно пассивными в атаке. Не создав у ворот Пятова ничего за весь матч. Чувствовалось, что любой - момент "горняки" могут добавить в плане скорости.

Коноплянка впервые сыграл в стартовом составе. Евгений после возвращения в Украину уже выходил за "Шахтер", но это делал только по ходу игры. Матч против "Ворсклы" дал возможность сыграть с первых минут. Коноплянка был активным в течение всего пребывания на поле. Реализовал пенальти и обострял на своем фланге.

Коноплянка впервые сыграл за "Шахтер" в основе


В составе "Шахтера" дебютировал победитель молодежного Кубка мира. Отсутствие Кривцова дала возможность впервые сыграть за основу Валерию Бондарю. Молодой центральный защитник отметился свой дебют голом после подачи с углового.

"Ворскла" переживает тяжелые времена. В предыдущей игре команда Виталия Косовского была разгромлена "Динамо" в Полтаве 0: 5, за 4 дня разгромно проиграла "Шахтеру". Причем в обоих случаях результат полностью закономерен и по игре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" готов продать своего полузащитника в английский клуб


"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины имея после 9 туров максимальные 27 очков. Следующую свою игру "горняки" проведут 1 октября против "Аталанты" в рамках Лиги чемпионов.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обладатель Кубка мира помог "Шахтеру" победить "Ворсклу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
сентября

Взрывы боеприпасов заставили паломников судиться с Укрзализныцей

Расстреляли семью украинского митрополита

В Киеве издали приказ относительно евреев

Самое читаемое
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов
10
 Просмотров: 59062
Ню-модель Деми Роуз разделась на улице догола ради откровенного фото
Ню-модель Деми Роуз разделась на улице догола ради откровенного фото
4
 Просмотров: 20025
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
25
 Просмотров: 19945
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель
Нардеп Тищенко взял в помощницы 22-летнюю модель Просмотров: 16491
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
Кошевой, Монатик и Каменских: как выглядят клоны украинских селебритис
12
 Просмотров: 14258
Спорт
"Тараканы в голове" - отец Ястремской мотивирует теннисистку на игру
"Тараканы в голове" - отец Ястремской мотивирует теннисистку на игру
 Просмотров: 252
В августе немецкий клуб предлагал Суркису 20 млн за Цыганкова
В августе немецкий клуб предлагал Суркису 20 млн за Цыганкова Просмотров: 315
Бывший игрок молодежки играет в чемпионате оккупированного Крыма
Бывший игрок молодежки играет в чемпионате оккупированного Крыма Просмотров: 504
17-летний украинский форвард забил 11 мячей в 3 матчах в Германии
17-летний украинский форвард забил 11 мячей в 3 матчах в Германии Просмотров: 972
Пьные игроки английского клуба попали в ДТП
Пьные игроки английского клуба попали в ДТП Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Президент объяснил слова о "на 100% его человеке" в ГПУ
6
Министр культуры назвал Бандеру неоднозначной фигурой
5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
4
Зеленский раскрыл детали разговора с Лавровым
3
Пресс-секретарь и охрана Зеленского препятствовали работе журналиста
Голосов: 598
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua