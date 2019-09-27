Обладатель Кубка мира помог "Шахтеру" победить "Ворсклу"

Валерий Бондарь забил в своем первом матче за "Шахтер".

В рамках 9 тура чемпионата Украины "Шахтер" без проблем победил "Ворсклу" со счетом 3: 0.

Gazeta.ua определила главные аспекты игры в Харькове.

Каштру приберег ряд футболистов перед Лигий чемпионов. "Шахтер" дал возможность ряда игроков отдохнуть перед игрой во вторник против "Аталанты". На скамейке запасных оказались: Кривцов, Марлос, Жуниор Мораес. Основной правый защитник Болбат вообще был вне заявки команды.

"Шахтер" доминировал на протяжении всего матча. "Горняки" владели территориальным и игровым преимуществом. Создавали моменты у ворот Ткаченко. Гости только отбивались от атак соперника, будучи довольно пассивными в атаке. Не создав у ворот Пятова ничего за весь матч. Чувствовалось, что любой - момент "горняки" могут добавить в плане скорости.

Коноплянка впервые сыграл в стартовом составе. Евгений после возвращения в Украину уже выходил за "Шахтер", но это делал только по ходу игры. Матч против "Ворсклы" дал возможность сыграть с первых минут. Коноплянка был активным в течение всего пребывания на поле. Реализовал пенальти и обострял на своем фланге.

Коноплянка впервые сыграл за "Шахтер" в основе



В составе "Шахтера" дебютировал победитель молодежного Кубка мира. Отсутствие Кривцова дала возможность впервые сыграть за основу Валерию Бондарю. Молодой центральный защитник отметился свой дебют голом после подачи с углового.

"Ворскла" переживает тяжелые времена. В предыдущей игре команда Виталия Косовского была разгромлена "Динамо" в Полтаве 0: 5, за 4 дня разгромно проиграла "Шахтеру". Причем в обоих случаях результат полностью закономерен и по игре.

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"Шахтер" уверенно лидирует в чемпионате Украины имея после 9 туров максимальные 27 очков. Следующую свою игру "горняки" проведут 1 октября против "Аталанты" в рамках Лиги чемпионов.