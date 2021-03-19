Обидчик Ломаченко официально получил следующего соперника

Теофимо Лопес будет защищать свои 4 пояса. Фото: Instagram.com/teofimolopez

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес проведет бой против австралийца Джорджа Комбососа.

5 июня американец проведет первую защиту своих чемпионских поясов, сообщает Boxing24.

"Я бьюсь 5 июня в Майами. Клянусь, это будет как кино. Мы собираемся это сделать. Я пока не могу назвать имена, но все будет здорово. Я бьюсь с Джорджем Камбососом-младшим. Я должен быть готов. Мне не нужно готовиться, я уже готов.

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Это во Флориде, и Флорида открыта для публики. Я жду этого с нетерпением, мы только вчера закончили делать промо-сет. Это было очень круто. Грядут большие дела. У нас есть отличные музыканты и потрясающие рэперы. Клянусь, это будет круто", - сказал американец.

Теофимо Лопес стал абсолютним чемпионом мира 17 октября 2020 года, победив решением судей Василия Ломаченко. Джордж Камбосос - австралийский боксёр-профессионал греческого происхождения, выступающий в легкой и первой полусредней весовых категориях. Среди профессионалов обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF и действующий чемпион Азиатско-Тихоокеанского региона по версии IBF Pan Pacific (2017 Н.В.). Также бывший чемпион Океании по версии WBA Oceania (2016 -2018), чемпион Азии по версии PABA (2015-2017), чемпион Австралии (2014-2015), чемпион Нового Южного Уэльса (2013-2014) в легком весе.