Обидчик "Динамо" приблизился к Лиге чемпионов

Ванакен забивал и в матче с "Динамо"

В рамках первого матча последнего раунда квалификации главного клубного европейского турнира, "Брюгге" обыграл австрийский "ЛАСК" с минимальным счетом 0:1 в домашних стенах противника.

Единственный мяч забил Ванакен – футболист реализовал 11-метровый удар. Отметим, что на поле также вышел Эдуард Соболь, в активе украинца 66 сыгранных минут.

В остальных матчах зафиксированы такие результаты: АПОЭЛ – "Аякс" – 0:0, ЧФР – "Славия" – 0:1.

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Ответные матчи пройдут через неделю.