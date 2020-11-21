Обескровленное "Динамо" легко победило "Ингулец"

Денис Гармаш стал героем матча. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 10 туре УПЛ киевское "Динамо" обыграло в гостях "Ингулец" - 2:0. Что нужно знать об игре?

Мирча Луческу имел кадровые проблемы. 7 игроков "Динамо" продолжают лечиться от коронавируса. Трое травмированы. Пришлось на поле выходить Томашу Кендзере,который получил повреждение в лагере сборной Польши. Центральный полузащитник Владимир Шепелев играл на позиции правого вингера.

Денис Гармаш стал героем матча. Опытный полузащитник открыл счет в начале первого тайма. Гармаш воспользовался ошибкой защитников "Ингулульца" и с близкого расстояния переиграл Богдана Шуста. Во втором тайме Денис записал на свой счет ассист.

VAR спас "Динамо" от пропущенного мяча. После просмотра видео повтора арбитр матча отменил забитый мяч Александра Козака зафиксировав офсайд.

Команде Луческу не хватало свежести через паузу на матчи сборных и возвращение игроков после коронавируса

Георгию Бущан не хватало уверенности. Голкипер "Динамо" сыграл впервые после выздоровления от коронавируса. Бущан потерял игровую форму, много нервничал.

Гостей подвела реализация. Киевляне могли решить судьбу матча еще в первом тайме, но проблемы с реализацией и надежная игра Шуста оставляли "Ингулец" в игре.

"Динамо" заслуженно победило. "Динамо" контролировало ход событий на поле. Соперник мог только рассчитывать на контратаки и стандарте положение. Команде Луческу не хватало свежести из-за паузы на матчи сборных и возвращение игроков после коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" хочет купить Супрягу за смешную цену

24 ноября "Динамо" будет принимать "Барселону" в рамках 4 тура Лиги чемпионов. Начало игры - в 22.00.