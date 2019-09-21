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суббота, 21 сентября 2019 13:29

Об этом мечтает половина мира. Кого Роналдо пригласил в ресторан

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Об этом мечтает половина мира. Кого Роналдо пригласил в ресторан
Роналду решил отблагодарить Леку

Бывшая работница "Макдональдса" Паула Лека откликнулась на интервью нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, в котором футболист рассказал, как его в детстве кормили бесплатными бургерами.

Об этом пишет footboom.com

- Ребята появлялись возле ресторана, и, когда у нас оставались лишние гамбургеры, нам разрешали отдать их им. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, и он был, наверное, самым робким из них. Это происходило практически каждый вечер каждой недели.

Я смеюсь, когда вспоминаю об этом сейчас. Уже рассказала своему сыну, но он решил, что я выдумываю, потому что не смог представить, что его мама когда-то давала Роналду гамбургеры. Мой муж уже знал об этом, потому что иногда он забирал меня с работы по вечерам и тоже видел Криштиану.

Сейчас забавно вспоминать события, которые происходили так давно. Эта ситуация показывает скромность Роналду. По крайней мере теперь все знают, что это не выдумка. Если он пригласил меня на ужин, я приду, разумеется. Первым делом я бы поблагодарила его, а затем мы смогли бы вспомнить былые времена.

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Роналду з 11 лет сам жил в Лиссабоне и учился футболу в школе "Спортинга".

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