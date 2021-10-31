Нынешний ПСЖ не является командой — Ибрагимович

Ибрагимович четыре года играл во Франции. Фото: Reuters

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович, ранее выступавший за "Пари Сен-Жермен", сравнил нынешнюю команду под руководством главного тренера Маурисио Почеттино со своим парижским коллективом.

"Наш "Пари Сен-Жермен" был командой. Сейчас это не команда. Возможно, в будущем станет. Я верю в "ПСЖ", но они не самые лучшие", — приводит слова Ибрагимовича TF1.

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Ибрагимович выступал в составе "Пари Сен-Жермен" с 2012 по 2016 год. В составе парижского клуба форвард — четырехкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка и трехкратный — Суперкубка.