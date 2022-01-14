Новым тренером аутсайдера УПЛ стал чемпион Украины в составе "Динамо"

Владимир Шаран. Фото: ФК "Минай"

Новым главным тренером "Миная" стал 50-летний Владимир Шаран. 14 января он приступил к исполнению обязанностей.

Новый наставник "минайцев" родился в Ивано-Франковской области, основную футбольную карьеру провел в киевском "Динамо", "Днепре", львовских "Карпатах", информирует официальный сайт закарпатского клуба.

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Становился трехкратным чемпионом Украины, выигрывал Кубок. Завоевал титулы и как игрок молодежных сборных СССР - с юниорской сборной завоевал золотые медали первенства Европы 1990-го, а с молодежной стал третьим призером чемпионата мира 1991 года.

Как тренер начал карьеру в криворожском "Кривбассе", затем в кропивницкой "Зоре". Работал тренером и в Ужгороде - с сентября 2007-го по апрель 2008 года возглавлял "Закарпатье". Наибольшее признание как тренер получил с "Александрией", с которой выигрывал Первую лигу, выводил ее в УПЛ и впервые в истории в еврокубки. По итогам сезона 2018/19 года его "Александрия" впервые заняла третье место в УПЛ. В сезоне 2019/20 года команда выступала в групповом раунде Лиги Европы.

Чемпионом Украины Владимир Шаран становился в составе киевского "Динамо". На его счету один матч за сборную Украины. Последние восемь месяцев был без работы. "Минай" в турнирной таблице украинской Премьер-лиги занимает предпоследнее 15-е место.