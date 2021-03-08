Новый президент "Барселоны" рассказал о будущем Месси

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Новоизбранный президент "Барселоны" 58-летний Жоан Лапорта хочет, что капитан команды Лионель Месси остался в команде.

Контракт аргентинца действует до конца текущего сезона.

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"Я позвоню Месси. Смогу ли я убедить Лео остаться? Это будет зависеть от него, я сделаю все, что в моих силах и в рамках экономических возможностей клуба, чтобы он остался в "Барсе", - цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо в "Twitter.".

Летом 2020 Месси заявил о желании покинуть клуб из-за плохих р результатов "Барселоны", но не смог разорвать контракт.

В текущем сезоне на счету Лионеля Месси 24 гола и 11 результативных передач в 34 встречах за "Барселону" во всех турнирах. Аргентинец выступает за каталонцев с 2003 года. "Барселона" идет на 2-м месте в чемпионате Испании. Каталонцы уступают 3-мя очками "Атлетико".