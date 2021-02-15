Норвежская биатлонистка повторила рекорд Мартана Фуркада

Тириль Екхофф выиграла все гонки чемпионата мира. Фото Pintertest.at.

Норвежская биатлонист Тириль Экхофф, выиграв гонку преследования на чемпионате мира в Поклюке, Словения, установила достижение, которое ранее не покорялось ни одной спортсменке. Экхофф завоевала золото в первых 3 гонках на турнире, в которых принимала участие, а именно в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Ранее подобным достижением отметился пятикратный олимпийский чемпион француз Мартан Фуркад, который Чемпионат мира 2016 года также начал с 3 золотых медалей.

Завтра, 16 февраля, на Чемпионате мира по биатлону пройдёт женская индивидуальная гонка.

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30-летняя Экхофф — олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете, девятикратная чемпионка мира - 6 раз — в эстафетах, многократная победительница этапов Кубка мира.