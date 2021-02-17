Норвежец выиграл индивидуальную гонку Чемпионата мира по биатлону

Артем Прима промахнулся восемнадцатым выстрелом. Фото ФБУ

Норвежец Стурла Легрейд выиграл индивидуальную гонку Чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке. Норвежец ни разу не промахнулся на огневых рубежах и показал высокую скорость.

2-м также с нулем на стрельбе был немец Арнд Пайфер. 3-м - Иоганнес Дале - еще один представитель Норвегии.

Лучшим из украинцев был Артем Прима. Он прошел 3 огневых рубежа без промахов и претендовал на бронзовую медаль, но неудачный выстрел отбросил его на итоговое 9-е место.

Завтра на Чемпионате мира состоится супермикст.

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Вчера в Поклюке состоялась индивидуальная гонка среди женщин. Лучшая из украинок Анастасия Меркушина финишировала 13-й.