"Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним" - Ласицкене о скандальном фото с Магучих

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих после финала Олимпиады. Фото: Reuters

Российская прыгунья в высоту олимпийская чемпионка Мария Ласицкене прокомментировала фото с украинкой Ярославой Магучих,

Украинскую спортсменку раскритиковали за фото с Ласицкене, которая имеет звание капитана вооруженных сил РФ.

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"Самое главное, чтобы Ярославе и другим украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. На этом тему считаю закрытой. Никаких комментариев по этому поводу больше не будет", - написала в Instagram Ласицкене.

7 августа Ярослава Магучих завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Украинка была главной фавориткой на золотую медаль. На Олимпиаде Украина завоевала 19 медалей. Одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.