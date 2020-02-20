"Ничего хорошего в этой Лиге Европы" Шахтер "не ждет" - Андронов

Алексей Андронов считает, что "Шахтеру" будет тяжело в матче против "Бенфики". Фото: соцсети

Российский журналист Алексей Андронов оценил шансы "Шахтера" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики"

"Матч, который начинает для донецкого клуба этап плей-офф. Донецкий клуб это - очень условно. Он уже давно играет на выезде. И, на мой взгляд, ничего особо хорошего "Шахтер" в этом турнире не ожидает. Будет трудно ему, тем более что в чемпионате практически нет конкуренции. Достаточно сложно сохранять себя в стопроцентном состоянии концентрации.

Я думаю, что будут проблемы у "Шахтера" в этом матче. Исходя из опыта и класса португальцев, я бы сделал ставку на "Бенфику" ", - приводит слова Андронова "Динамо "от Шурика".

Матч "Шахтер" - "Бенфика" состоится 20 февраля в Харькове. Начало игры - в 20. 00.