Нежный поцелуй - Свитолина опубликовала милое фото с мужем

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками свежим фото.
Украинка опубликовала в Instagram трогательное фото со своим мужем Гаэлем Монфисом.
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На снимке можно увидеть, как Монфис целует Светолину в щеку во время отдыха на Тенерифе.
Элина Свитолина завершила прошлый сезон со своим худшим результатом за последние шесть сезонов. Украинка опустилась на 15-е место.
Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. В июле 2021 года поженились.
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