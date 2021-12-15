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четверг, 16 декабря 2021 07:12

Нежный поцелуй - Свитолина опубликовала милое фото с мужем

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками свежим фото.

Украинка опубликовала в Instagram трогательное фото со своим мужем Гаэлем Монфисом.

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На снимке можно увидеть, как Монфис целует Светолину в щеку во время отдыха на Тенерифе.

Автор: Іnstagram.com/elisvitolina
 


Элина Свитолина завершила прошлый сезон со своим худшим результатом за последние шесть сезонов. Украинка опустилась на 15-е место.

Пара официально объявила о своих отношениях во время Australian Open-2019. В июле 2021 года поженились.

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Дата
16
декабря

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