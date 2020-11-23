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Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках

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Неудачи испанских грандов и неудержимый Роналду: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Криштиану Роналду отметился дублем. Фото: REUTERS

Соперники украинских клубов в еврокубках провели матчи в своих национальных чемпионатах.

24 ноября "Динамо" будет принимать "Барселону". Перед визитом в Киев каталонцы в гостях уступили "Атлетико" - 0:1.

Игра прошла в равной борьбе. Каждая из команд имела свои моменты. "Барселона" играла первым номером, а "Атлетико" надеялся на быстрые атаки. Решающим стала ошибка вратаря каталонцев Марка-Анде тер Штегена, который уже в компенсированное к первому тайму время, неудачно вышел за пределы штрафной. Яник Феррейра Карраско опередил немецкого вратаря и переправил мяч в пустые ворота. Во втором тайме команда Рональда Кумана владела инициативой, но до остроты у ворот Яна Облака почти не доходило. Гости сбились на навесные передачи, которые не несли особой угрозы сопернику.

25 ноября "Шахтер" будет играть гостевой матч против "Боруссии" Менхенгладбах. Соперник "горняков" не смог победить середняка "Бундеслиги" Аугсбург "- 1:1.

Гладбах повел в счете в начале игры после точного удара Флориана Нойхаузен. В середине второго тайма гости остались в меньшинстве. Хозяева имели полное преимущество на поле, но так и не смог снять вопрос победителя игры. За 2 минуты до окончания матча Даниэль Калиджури наказал "Боруссию" красивым ударом с лета.

26 ноября "Заря" в гостях сыграет против АЕКа . В чемпионате Греции соперник луганчан не имел никаких проблем с "Ларисой" - 4:1.

Первый тайм прошел без забитых голов, а во второй части игры команды устроили настоящую голевую феерию.

Другие соперники "Динамо" были успешные в своих чемпионатах. "Ювентус" благодаря дублю Криштиану Роналду дома победил "Кальяри" - 2:0. "Ференцварош" минимально одолел "Гонвед" - 1:0.

Соперники "Шахтера" сыграли не так успешно. "Реал" потерял очки в матче против "Вильярреала". "Сливочные" вышли вперед в самом начале игры, но за 15 минут до конца основного времени получили пенальти в свои ворота после фола Тибо Куртуа. "Интер" уступал "Торино" - 0:2 на 62 минуте матча, но смог не только сравнять счет, но победить - 4:2.

В АПЛ соперник "Зари" "Лестер" в гостях был разгромлен" Ливерпулем "- 0:3. "Брага" также в гостях одержала тяжелую победу над "Трофенсе" - 2:1.

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В 10 туре УПЛ "Динамо" победило "Ингулец" - 2:0. "Шахтер" потерял очки в матче против "Александрии" - 1:1. А игра "Зари" против "Олимпика" не состоялась из-за вспышки коронавируса в составе донецкой команды.

Автор: Сергей Тищенко
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