Непобедимый американский боксер бросил вызов Ломаченко

Джервонта Дэвис хочет провести бой против Василия Ломаченко

Чемпион мира по боксу по версии WBA в полулегком весе американец Джервонта Дэвис вызвал на бой украинца Василия Ломаченко. Бой может состояться в 2020-м.

"Конечно, я заинтересован в том, чтобы провести бой с Ломаченко. Вы же понимаете, что топовые бойцы должны бороться друг с другом. Безусловно, я хочу этого. Возможно, поединок состоится в начале 2020-го. Я достаточно готов для этого вызова. В меня есть необходимые навыки. Я возмужал как боец ​​и как личность. Думаю, что сейчас подходящее время. Ломаченко необходимо продолжать побеждать. И тогда однажды мы встретимся на ринге. Это точно произойдет ", - отметил Дэвис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все на высоком уровне" - экс-соперник Ломаченко спрогнозировал результат нового боя

24-летний Дэвис имеет в активе 22 победы на профессиональном ринге (из них - 21 нокаутом) и ни одного фиаско.