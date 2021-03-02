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вторник, 02 марта 2021 09:42

Ненужный Луческу игрок получил признание в Европе

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Украинский защитник 28-летний Артем Шабанов вошел в символическую сборную чемпионата Польши.

Польская "Екстракляса" определила лучших игроков 19-го тура, сообщает сайт организации.

Украинский новичок чемпиона Польши стал лучшим правым центральным защитником тура.

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Шабанов отыграл полный матч против "Гурника". Его команда одержала победу - 2:1.

Футболист переехал в Варшаву на правах аренды до конца сезона. Артём сыграл обоих матчах чемпионата Польши после своего перехода в "Легию".

В "Динамо" Мирча Луческу не рассчитывал на Шабанова. В 1-й части сезона защитник провел только 2 матча. Румынский наставник предпочитает в центре защиты более молодым футболистам.

 

Артем Шабанов выступал за "Динамо" 3 сезона. Во времена работы Алексея Михайличенко был одним из лидеров команды. Защитник выступал за "Арсенал", "Волынь" и "Олимпик".

"Легия" лидирует в чемпионате Польши. Команда Артема Шабанова опережает "Погонь" на 5 очков. В следующем туре "Легия" сыграет против "Шленска".

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