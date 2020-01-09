Немецкий теннисист на русском на языке обматерил собственного отца и довёл его до слез

У Александра Зверева сдали нервы во время матча против Стефаноса Циципаса.. Фото: Рейтер

Немецкий теннисист Александр Зверев по ходу поединка ATP Cup против грека Стефаноса Циципаса на русском языке обматерил своего отца и довёл его до слез.

В матче сборных Германии и Греции Зверев, проиграв сет со счетом 1:6, накричал на своего отца. Тот сидел на трибуне и пытался сделать подсказку. Оператор показал Зверева-старшего, у которого на глазах выступили слезы, сообщает "24 канал"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина начала новый сезон с разгромного поражения

В результате Зверев проиграл Циципасу в двух сетах (1:6, 4:6), но сборная Германии все же обыграла со счетом 2:1 Грецию, благодаря победам Яна Леннарда Штруффа и пары Кевина Кравица и Андреаса Миса. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды из занявших вторые места. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.