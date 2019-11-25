Немецкий футболист нокаутировал арбитра с одного удара

Арбитры часто страдают от эмоций футболистов. Фото: соцсети

Игрок немецкой любительской футбольной команды с 11-го дивизиона дисквалифицирован на три года за сильный удар арбитра по лицу после полученной им красной карточки.

Происшествие случилось на 85-й минуте, после чего матч был немедленно остановлен, а на место происшествия были вызваны полиция и медики.

Медицинская служба приняла решение о срочной госпитализации арбитра. Из-за отсутствия вблизи пункта неотложной помощи судья был доставлен в больницу на вертолете, пишет "Обозреватель"

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22-летний рефери еще несколько дней находился в бессознательном состоянии и имел трудности общения.