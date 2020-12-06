"Не стыдно, что в матче с "Динамо" болеть за "Ференцварош" - Сабо

Йожеф Сабо 3 роки очолював збірну України. Фото: Артем Иванов

Легенда "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что будет болеть за "Ференцварош" в матче Лиге чемпионов с киевлянами.

Сабо заявил, что будет поддерживать своего воспитанника Сергея Реброва, который сейчас работает в Венгрии.

"Не скрывал и не скрываю, мне не стыдно, что буду болеть за команду своего питомца Реброва. Также болею за Андрея Шевченко. Хочу, чтобы у них все получалось.

Мне звонили с телевидения и газет Будапешта. Сказал им, что буду болеть в этом матче за Реброва, что, к сожалению, динамовцы сейчас выглядят намного лучше физически и психологически. В "Динамо" есть преимущество.

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Эта очень важный матч. У Мирчи Луческу все поставлено на карту. Если не пройдут в Лигу Европы, значит, сыграли плохо. А так - и на первом месте команда в чемпионате, и в Лиге Европы могут выйти. Это хорошие достижения, по сравнению с прошлыми сезонами.

Думаю, динамовцы начнут матч очень осторожно и аккуратно. Мирча ждать ошибку, чтобы забить и доигрывать игру. "Динамо" будет ждать и ставить на минимальную победу или минимальную ничью", - сказал Сабо в комментарии 1927.kiev.ua

Матч состоится между "Динамо" и "Ференцварошем" состоится 8 декабря. Начало игры - 22. 00.