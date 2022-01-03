Не остыло место. "Динамо" уже нашло замену Миколенко

Дубинчак летом пробовал пробиться в "Динамо". Фото: "Футбум"

Футбольный агент Александр Карпов сообщил о возвращении Владислава Дубинчака из "Днепра-1" в "Динамо".

Он опубликовал снимок с футболистом, подписав его: "Возвращение домой".

Дубинчак выступал в "Днепре-1" на правах аренды. Он играет на позиции левого защитника. Летом Дубинчак уже пытался пробиться в "Динамо". В этом сезоне он сыграл за клуб 16 матчей, в которых отдал один голевой пас.

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Ранее "Динамо" за € 23 млн. оформило трансфер левого защитника Виталия Миколенко в "Эвертон". Вчера английскй клуб представил его в качестве игрока.