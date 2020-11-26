"Не могу назвать Марадону лучшим в истории футбола" - Платини

Диего Марадона успел поработать со сборной Аргентины. Фото: REUTERS / Enrique Marcarian

Бывший президент УЕФА и обладатель "Золотого мяча" Мишель Платини поделился воспоминаниями о Диего Марадоне.

Платини еще в восторге от техники легендарного аргентинца, но не считает Марадону лучшим игроком в истории футбола.

"Как я уже говорил несколько лет назад, то, что Зидан делал с мячом, Марадона мог делать с апельсином. Он вполне мог быть и уличным жонглером, учитывая то, как Марадона жил и вырос.

При всем уважении к Марадоне, я не могу назвать его лучшим в истории футбола. Хоть я и играл против него в свое время, но для меня лучшим был Йохан Кройф.

Соперничество Пеле и Марадоны? Если оно и было, то только из-за спора Бразилии и Аргентины, которые хотели иметь лучшего игрока в истории футбола ", - цитирует Мишеля Платини L'Equipe.

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Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Легенде мирового футбола было 60 лет. Церемония прощания пройдет в Буэнос-Айресе.