Назвали зарплаты пилотов "Формулы-1"

Льюис Хэмильтон 7 раз выиграл Формулу-1. Фото: REUTERS

Ведущие пилоты "Формулы-1" могут похвастаться солидными заработками.

Чемпион прошлого сезона, пилот "Мерседес" Льюис Хамильтон зарабатывает в год $55 млн, сообщает The Sun.

На 2-м месте гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Бельгиец зарабатывает - $25,08 млн за сезон. Замыкает первую тройку представитель "Феррари" Шарль Леклер с суммой $14,04 млн.

В общем гонщики первой пятерки имеют не менее $10 млн. После чего заработки уже уменьшаются. Бывший победитель "Формулы-1", финн Кими Райкконен из "Альфа Ромео" занимает 10-е место с $5,02 млн.

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Льюис Гамильтон - чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1": 2008-го, 2014-го, 2015-го, с 2017-го по 2020 годы. Вице-чемпион 2007-го и 2016 года. 1-й темнокожий гонщик "Формулы-1" за последние 20 лет. Дебютировал в составе команды "Макларен" 18 марта в 2007-м на гранпри Австралии, где занял 3-е место. 1-ю победу одержал уже на 6-х своих гонках - гранпри Канады 2007 года.