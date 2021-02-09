Назвали зарплаты пилотов "Формулы-1"

 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры был создан советской системой, чтобы запугивать людей
Просмотров: 360
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 171
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 738
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 540
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2484
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9810
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1629
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2241
Фото
Все фото
7
8
4
9
5
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Видео
Все видео
Экс-форвард "Шахтера" остановил "Атлетико"
Экс-форвард "Шахтера" остановил "Атлетико"
Свитолина с победы начала Australian Open
Свитолина с победы начала Australian Open
Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине
Улыбающийся Лобановский держал ручку на коленях, раздавая автографы жителям городка на Тернопольщине
"Бавария" вышла в финал клубного Кубка мира
"Бавария" вышла в финал клубного Кубка мира
Парень Свитолиной едва сдержал слезы после поражения
Парень Свитолиной едва сдержал слезы после поражения
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 360
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 342
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 297
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 171
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 18:21

Назвали зарплаты пилотов "Формулы-1"

  Комментировать
Назвали зарплаты пилотов &quot;Формулы-1&quot;
Льюис Хэмильтон 7 раз выиграл Формулу-1. Фото: REUTERS

Ведущие пилоты "Формулы-1" могут похвастаться солидными заработками.

Чемпион прошлого сезона, пилот "Мерседес" Льюис Хамильтон зарабатывает в год $55 млн, сообщает The Sun.

На 2-м месте гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Бельгиец зарабатывает - $25,08 млн за сезон. Замыкает первую тройку представитель "Феррари" Шарль Леклер с суммой $14,04 млн.

В общем гонщики первой пятерки имеют не менее $10 млн. После чего заработки уже уменьшаются. Бывший победитель "Формулы-1", финн Кими Райкконен из "Альфа Ромео" занимает 10-е место с $5,02 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mercedes подписал новый контракт из Хэмилтоном

Льюис Гамильтон - чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1": 2008-го, 2014-го, 2015-го, с 2017-го по 2020 годы. Вице-чемпион 2007-го и 2016 года. 1-й темнокожий гонщик "Формулы-1" за последние 20 лет. Дебютировал в составе команды "Макларен" 18 марта в 2007-м на гранпри Австралии, где занял 3-е место. 1-ю победу одержал уже на 6-х своих гонках - гранпри Канады 2007 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали зарплаты пилотов "Формулы-1"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Запатентовали первый огнетушитель

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 223201
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 45263
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 28749
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 26343
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 26118
Спорт
Зинченко стал рекордсменом "Манчестер Сити"
Зинченко стал рекордсменом "Манчестер Сити" Просмотров: 63
После первого мяча за "Барселону" "новый Роналду" купил себе авто за €250 тыс.
После первого мяча за "Барселону" "новый Роналду" купил себе авто за €250 тыс. 1 Просмотров: 387
Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко
Отец Лопеса советует ставить деньги на Ломаченко Просмотров: 324
"Реал" поставил ультиматум своему звездному футболисту
"Реал" поставил ультиматум своему звездному футболисту Просмотров: 288
Обладатель Кубка мира рассказал, почему покинул "Динамо"
Обладатель Кубка мира рассказал, почему покинул "Динамо" Просмотров: 333
Больше всего комментируют
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
3
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
2
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
Голосов: 68
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть