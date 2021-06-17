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четверг, 17 июня 2021 09:09

Назвали сумму, которую Суркис хочет за Миколенко

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Назвали сумму, которую Суркис хочет за Миколенко
В марте Виталий Миколенко результативно ошибся в матче с Финляндией. Фото: ua-football.

"Наполи" продолжает следить за защитником "Динамо" 22-летним Виталием Миколенко, сообщает Calciomercato.it.

Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти хочет подписать на левый фланг обороны Эмерсона из "Челси", но у того слишком высокая зарплата – около €4,5 млн за сезон, хоть и трансфер может обойтись в €15 млн.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис хочет сократить расходы, поэтому такая зарплата Эмерсона не устраивает "Наполи".

Спортивный директор "Наполи" Кристиано Джунтоли отдает предпочтение Миколенко. Уже минимум год в клубе следят украинцем. Но запрос "Динамо" за футболиста начинается с €25 млн, когда "Наполи" пока готов заплатить только €15 млн.

Неаполитанский клуб планирует компенсировать разницу от желаемой суммы трансфера с помощью бонусов.

Агент Миколенко Сергей Серебренников предположил, что переговоры могут начаться после Евро-2020.

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Виталий Миколенко в прошлом чемпионате Украины сыграл 22 матча, в которых забил два мяча. В первой игре на Евро с Нидерландами после двух его ошибок были забиты первый и второй мячи в ворота сборной Украины.

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