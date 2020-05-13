Назвали самого дорогого игрока "Зари"

Богдан Михайличенко является воспитанником киевского "Динамо". Фото ФК "Заря"

Заря" от трансфера левого защитника Богдана Михайличенко может получить 2,5-3 млн долларов.

Об этом рассказал бывший гендиректор луганского клуба Сергей Рафаилов.

"При мне предложений по Богдану Михайличенко не было. Но ездят и смотрят за ним очень давно. Ведь когда приезжают скауты, они обращаются в клуб за билетами. Они не говорят, за кем будут смотреть, но нам различными способами удалось это узнать.

Думаю, что сейчас из всех футболистов "Зари" дороже всех можно продать Михайличенко. Минимум за 3 или 2,5 миллиона долларов. Больше за футболиста "Зари" не дадут", - отметил Рафаилов.

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В текущем сезоне Михайличенко сыграл 27 поединков в составе "Зари". Забив 2 гола и отдал 4 голевые передачи.