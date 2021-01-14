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четверг, 14 января 2021 16:16

Назвали самого дорогого футболиста Украины

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Назвали самого дорогого футболиста Украины
Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с 2016 года. Фото: ФК "Динамо"

Полузащитник сборной Украины и киевского "Динамо" 23-летний Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом.

Портал, специализирующийся на стоимости игроков Transfermarkt, обновил свои данные.

Трансферная стоимость игрока составила €24 млн. На 2-м после полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский с €21 млн. Замыкает тройку игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко с €20 млн. На 4-м и 5-м месте идут защитники "Динамо" и "Шахтера" Виталий Миколенко и Николай Матвиенко с трансферной стоимости - €15 и €11 млн.

Среди игроков УПЛ самым дорогим стал также Цыганков. На 2-м месте полузащитник "Шахтера" Тете - 20 млн. Вслед за ним одноклубник Додо с €18 млн. Замыкают пятерку Миколенко и Манор Соломон с €15 млн.

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Виктор Цыганков выступает за первую команду "Динамо" с сезона 2016/2017. Игрок провел 117 матчей за "бело-синих", в которых забил 57 мяча.

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