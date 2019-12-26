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четверг, 26 декабря 2019 00:26

Назвали призовые, которые получат украинские спортсмены за Олимпиаду-2020

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Назвали призовые, которые получат украинские спортсмены за Олимпиаду-2020
Назвали призовые за Олимпиаду. Фото: Спортобоз

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин заявил, что призовые за медали на Олимпиаде-2020 будут такими же, как и на предыдущих Играх.

"Призовые за Олимпийские игры пока такими же и остаются. Я сторонник не менять правила. Нужно завершить цикл, а затем уже думать, что менять. Нет, они не увеличиваются и не уменьшаются", - цитирует Шумилина xsport.ua.

На предыдущих трех Олимпиадах: Пхенчхане, Рио-де-Жанейро и Сочи сумма призовых за медали была одинакова:

"Золото" – 125 тысяч долларов (в переводе на гривны по курсу НБУ);

"Серебро" – 80 тысяч долларов;

"Бронза" – 55 тысяч долларов.

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Ранее, в Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором будут проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020 и соревнования по легкой атлетике и футболу.

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